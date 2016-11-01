O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ayşegül terzi'ye tekme atan saldırgana ikinci tahliye

AYŞEGÜL TERZİ'YE TEKME ATAN SALDIRGANA İKİNCİ TAHLİYE

İstanbul'da Ayşegül Terzi hemşireye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında ikinci kez tahliye kararı verildi.

Tarih : 01 Kasım 2016, 15:35
Puan Ver : Ayşegül Terzi'ye Tekme Atan Saldırgana İkinci Tahliye(8/10)6


İstanbul'da Çekmeköy'de hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği gerekçesiyle belediye otobüsünde tekme atan Abdullah Çakıroğlu ikinci kez tahliye edildi.



Kurban Bayramı'nda nöbetten evine dönen hemşire Ayşegül Terzi, otobüste Abdullah Çakıroğlu'nun tekmeli saldırısına maruz kalmıştı.



Tutuklanmasına karar verilen ve 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan şüpheli Abdullah Çakıroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan sanık hakkında tutuklama kararı verilmişti.



Abdullah Çakıroğlu'nun avukatı Şemsi Dak, dün Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere davanın görüldüğü 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iletilmek üzere itiraz dilekçesi sundu.








Etiketler: Ayşegül  Terzi  Ye  Tekme  Atan  Saldırgana  İkinci  Tahliye    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER