İstanbul'da Ayşegül Terzi hemşireye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında ikinci kez tahliye kararı verildi.



İstanbul'da Çekmeköy'de hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği gerekçesiyle belediye otobüsünde tekme atan Abdullah Çakıroğlu ikinci kez tahliye edildi.







Kurban Bayramı'nda nöbetten evine dönen hemşire Ayşegül Terzi, otobüste Abdullah Çakıroğlu'nun tekmeli saldırısına maruz kalmıştı.







Tutuklanmasına karar verilen ve 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan şüpheli Abdullah Çakıroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.







Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan sanık hakkında tutuklama kararı verilmişti.







Abdullah Çakıroğlu'nun avukatı Şemsi Dak, dün Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere davanın görüldüğü 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iletilmek üzere itiraz dilekçesi sundu.