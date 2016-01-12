O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

AYŞE ÖĞRETMEN HAMİLEYMİŞ


AYŞE ÖĞRETMEN HAMİLEYMİŞ
Tarih : 12 Ocak 2016, 09:25
Puan Ver : Ayşe Öğretmen Hamileymiş(5/10)4


Beyaz Show'a telefonla bağlanıp “Çocuklar ölmesin” diyen ‘Ayşe öğretmen'in evli ve bebek beklediği, bir süredir öğretmenlik yapmadığı ve Diyarbakır'da yaşadığı öğrenildi.



Kanal D'de Beyazıt Öztürk'ün canlı yayınlanan programındaki sözleriyle Türkiye gündemine oturan ‘Ayşe öğretmen‘in avukatı Muharrem Erbey'e Diken ulaştı.



A.Ç.'nin hukuki destek için kendisine başvurduğunu söyleyen Erbey, müvekkilinin gerçekten öğretmen olduğunu ancak bir süredir herhangi bir eğitim kurumunda çalışmadığını belirterek, “Ayşe öğretmen evli ve bebek bekliyor. Eşiyle birlikte hukuki destek almak için bana ulaştılar. Büyük korku yaşıyorlar. Karşılıklı istişare ettikten sonra savcılığa gidip ifade vereceğiz” diye konuştu.



Gözaltında değil



Avukat Erbay, hakkında ‘terör soruşturması‘ başlatılan öğretmenin hükümete yakınlığıyla bilinen gazetelerin iddia ettiği gibi gözaltında olmadığını da vurguladı.



Geçen cumartesi gecesi Diyarbakır'dan Beyaz Show'a bağlanan ‘Ayşe öğretmen‘, “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar medyada çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık! İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” demişti.



İktidara yakın medya ‘Ayşe öğretmen'i ‘PKK propagandası‘ yapmak, Kanal D ve Beyazıt Öztürk ise ‘terör örgütü propagandasına müsaade etmek‘le suçlanmıştı. Bunun üzerine hem Kanal D yönetimi hem de Öztürk özür dileyip, “Devletimizin yanındayız” demişti.



Ancak hem ‘Ayşe öğretmen‘le birlikte hem Beyaz hem de program sahibi hakkında da ‘terör soruşturması‘ başlatılmıştı.








Etiketler: Ayşe  Öğretmen  Hamileymiş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER