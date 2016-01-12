

Beyaz Show'a telefonla bağlanıp “Çocuklar ölmesin” diyen ‘Ayşe öğretmen'in evli ve bebek beklediği, bir süredir öğretmenlik yapmadığı ve Diyarbakır'da yaşadığı öğrenildi.



Kanal D'de Beyazıt Öztürk'ün canlı yayınlanan programındaki sözleriyle Türkiye gündemine oturan ‘Ayşe öğretmen‘in avukatı Muharrem Erbey'e Diken ulaştı.



A.Ç.'nin hukuki destek için kendisine başvurduğunu söyleyen Erbey, müvekkilinin gerçekten öğretmen olduğunu ancak bir süredir herhangi bir eğitim kurumunda çalışmadığını belirterek, “Ayşe öğretmen evli ve bebek bekliyor. Eşiyle birlikte hukuki destek almak için bana ulaştılar. Büyük korku yaşıyorlar. Karşılıklı istişare ettikten sonra savcılığa gidip ifade vereceğiz” diye konuştu.



Gözaltında değil



Avukat Erbay, hakkında ‘terör soruşturması‘ başlatılan öğretmenin hükümete yakınlığıyla bilinen gazetelerin iddia ettiği gibi gözaltında olmadığını da vurguladı.



Geçen cumartesi gecesi Diyarbakır'dan Beyaz Show'a bağlanan ‘Ayşe öğretmen‘, “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar medyada çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık! İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” demişti.



İktidara yakın medya ‘Ayşe öğretmen'i ‘PKK propagandası‘ yapmak, Kanal D ve Beyazıt Öztürk ise ‘terör örgütü propagandasına müsaade etmek‘le suçlanmıştı. Bunun üzerine hem Kanal D yönetimi hem de Öztürk özür dileyip, “Devletimizin yanındayız” demişti.



Ancak hem ‘Ayşe öğretmen‘le birlikte hem Beyaz hem de program sahibi hakkında da ‘terör soruşturması‘ başlatılmıştı.