

Yeni albümü 'Selam Dengesiz'le müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Ayşe Hatun Önal'ın 'Olay' şarkısının çalıntı olduğu öne sürüldü.







ÖNAL'IN ŞARKISININ ÇALINTI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ







Suudi Arabistan merkezli Arab News gazetesinin haberine göre Lübnanlı şarkıcı Nicole Saba, 'Olay' parçasının 2012 yılında piyasaya çıkardığı 'Hafdal Ahlam' (Hayallerine Devam Et) şarkısından çalıntı olduğunu iddia etti. Lübnanlı diva, önceki gün Twitter'dan "Sizin bitirdiğiniz noktada bazı insanlar başlar. #Copycat (taklitçi)... Hırsız... " yorumunda bulundu.







kaynak:sabah