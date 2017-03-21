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ayşe hatun önal'a nicole saba'dan şok suçlama

AYŞE HATUN ÖNAL'A NİCOLE SABA'DAN ŞOK SUÇLAMA

Lübnanlı diva Nicole Saba, Ayşe Hatun Önal'ın geçtiğimiz ay klip çektiği ‘Olay' şarkısının, 2012 yılında piyasaya sürdüğü ‘Hafdal Ahlam'dan birebir çalıntı olduğunu iddia etti.

Tarih : 21 Mart 2017, 16:20
Puan Ver : Ayşe Hatun Önal'a Nicole Saba'dan Şok Suçlama(10/10)7


Yeni albümü 'Selam Dengesiz'le müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Ayşe Hatun Önal'ın 'Olay' şarkısının çalıntı olduğu öne sürüldü.



ÖNAL'IN ŞARKISININ ÇALINTI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ



Suudi Arabistan merkezli Arab News gazetesinin haberine göre Lübnanlı şarkıcı Nicole Saba, 'Olay' parçasının 2012 yılında piyasaya çıkardığı 'Hafdal Ahlam' (Hayallerine Devam Et) şarkısından çalıntı olduğunu iddia etti. Lübnanlı diva, önceki gün Twitter'dan "Sizin bitirdiğiniz noktada bazı insanlar başlar. #Copycat (taklitçi)... Hırsız... " yorumunda bulundu.



 



kaynak:sabah








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