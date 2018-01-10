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Aysal'dan Yıldırım Demirören'e yanıt gecikmedi: Sorunun baş aktörüdür

AYSAL'DAN YILDIRIM DEMİRÖREN'E YANIT GECİKMEDİ: SORUNUN BAŞ AKTÖRÜDÜR

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in bugün kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya, "Kendisi bu olayda hakem veya şahit değil sorunun baş aktörüdür" yanıtını verdi.

Tarih : 10 Ocak 2018, 21:00
Puan Ver : Aysal'dan Yıldırım Demirören'e Yanıt Gecikmedi: Sorunun Baş Aktörüdür(7/10)3

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

"KENDİSİ BU OLAYIN BAŞ AKTÖRÜDÜR"

İşte Aysal'ın açıklaması:

"TFF Başkanı Demirörenin bugün şahsımla ilgili yapmış olduğu açıklaması ve de özellikle kullandığı 'Hilafi Hakikat' deyimi kendisi adına büyük bir talihsizliktir, ancak şaşırtıcı değildir. Çünkü kendisi bu olayda hakem veya şahit değil sorunun baş aktörü ve 'tarafıdır' inandırıcı olması da zaten beklenemez" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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