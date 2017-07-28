İstanbul'da şiddetli yağışın ardından Marmaray Ayrılıkçeşme istasyonunda oluşan su birikintileri adeta şelale gibi aktı.

VATANDAŞLAR İSTASYONDA MAHSUR KALDI

İstanbul'da etkili olan dolunun şiddeti, yağışın Marmaray Ayrılıkçeşme istasyonunu da etkiledi. Şiddetli yağışın ardından istasyon çevresinde biriken sular adeta bir şelaleyi andırır şekilde istasyona aktı. Bu sırada seferler gecikmeli olarak yapılırken vatandaşlar bir süre istasyonda mahsur kaldı. Sosyal medyaya malzeme olan fotoğraflar, "Ayrılık şelalesi" notuyla paylaşıldı.

Kaynak: haberinburada