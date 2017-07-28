AYRILIK ÇEŞMESİ DOLDU TAŞTI! MARMARAY İSTASYONUNDA ADETA ŞELALE OLUŞTU
İstanbul'daki şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Marmaray Ayrılıkçeşme istasyonunu su bastı. Oluşan su birikintisinin duvarlardan akışı şelaleyi andırdı.
İstanbul'da şiddetli yağışın ardından Marmaray Ayrılıkçeşme istasyonunda oluşan su birikintileri adeta şelale gibi aktı.
VATANDAŞLAR İSTASYONDA MAHSUR KALDI
İstanbul'da etkili olan dolunun şiddeti, yağışın Marmaray Ayrılıkçeşme istasyonunu da etkiledi. Şiddetli yağışın ardından istasyon çevresinde biriken sular adeta bir şelaleyi andırır şekilde istasyona aktı. Bu sırada seferler gecikmeli olarak yapılırken vatandaşlar bir süre istasyonda mahsur kaldı. Sosyal medyaya malzeme olan fotoğraflar, "Ayrılık şelalesi" notuyla paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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