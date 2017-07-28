İstanbul'a Düşen Dolunun Nedeni Belli Oldu: Downburst
Beytüşşebap Sokaklarında Kelebek İstilası! Halk Evinden Çıkamıyor
Ayrılık Çeşmesi Doldu Taştı! Marmaray İstasyonunda Adeta Şelale Oluştu
İsveç 1000 Kronluk Banknota Ibrahimovic'in Fotoğrafını Koydu
Eski Fenerbahçeli Bekir İrtegün, Bylock Kullandığı Gerekçesiyle Gözaltına Alındı
Galatasaray'ın İstediği Feghouli, West Ham United'ın Kampından Ayrıldı
Son Dakika! İstanbul'da Olağanüstü Mescid-İ Aksa Toplantısı
Demet Şener'in Kaybettiği Babasına Söylediği Sözleri Yaşadığı Aşk Acısını Ortaya Koydu
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si 2 Rolde Birden Yer Alacak
Dünyanın En Büyük Tüneli İçin Start Verildi
Barcelona'nın Transferine İzin Vermediği Neymar, Antrenmanda Yeni Transferi Yumrukladı
Beşiktaşlı Atınç Nukan, En Az 4 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Ekmek Teknesini Afetten Korumaya Çalışan Simitçi: Vücudum Çok Acıyordu
Boksta Anthony Joshua - Klitschko Maçının Rövanşı 11 Kasım'da
Doğal Afet Zararlarını Kasko Ya Da Trafik Sigortası Karşılar Mı?
Artık Süper Lig Maçlarında Kadrolar 18 Değil 21 Kişi Olacak
Üsküdar'a Rakip Çıktı! Bu Kez Dolmabahçe'de Kara İle Deniz Birleşti
Tartışma Yaratan İddia: Suya Gömülen Minibüsün Şoförü, Yolculardan Para Topladı
Meslektaş Kurbanı Oldu! Elektrikçi Şakazedenin Centilmenliği Kamerada
Abd'ye Yaptırım Misillemesi! Rusya, Abd'li Diplomatların Sayısını Düşürüyor

Ayrılık Çeşmesi doldu taştı! Marmaray istasyonunda adeta şelale oluştu

AYRILIK ÇEŞMESİ DOLDU TAŞTI! MARMARAY İSTASYONUNDA ADETA ŞELALE OLUŞTU

İstanbul'daki şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Marmaray Ayrılıkçeşme istasyonunu su bastı. Oluşan su birikintisinin duvarlardan akışı şelaleyi andırdı.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 16:00
Puan Ver : Ayrılık Çeşmesi Doldu Taştı! Marmaray İstasyonunda Adeta Şelale Oluştu(7/10)3

İstanbul'da şiddetli yağışın ardından Marmaray Ayrılıkçeşme istasyonunda oluşan su birikintileri adeta şelale gibi aktı.

VATANDAŞLAR İSTASYONDA MAHSUR KALDI

İstanbul'da etkili olan dolunun şiddeti, yağışın Marmaray Ayrılıkçeşme istasyonunu da etkiledi. Şiddetli yağışın ardından istasyon çevresinde biriken sular adeta bir şelaleyi andırır şekilde istasyona aktı. Bu sırada seferler gecikmeli olarak yapılırken vatandaşlar bir süre istasyonda mahsur kaldı. Sosyal medyaya malzeme olan fotoğraflar, "Ayrılık şelalesi" notuyla paylaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ayrılık  Çeşmesi  Doldu  Taştı  Marmaray  İstasyonunda  Adeta  Şelale  Oluştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER