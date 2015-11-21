

BBC'den alınan haberine göre dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook, işte bu tatsız durumu ortadan kaldırmak adına yeni bir uygulama getiriyor. Şu anda, birini tekrar görmek istemiyorsanız engellemeniz, ya da arkadaş listenizden çıkarmanız gerekiyor. Fakat bunu yaparsanız, ona hâlâ değer verdiğinizi, unutamadığınızı göstermiş oluyorsunuz. Facebook'un ayrılık uygulaması ise, eski sevgili ya da eşe ‘hiç çaktırmadan' sayfanızda görebileceklerini değiştirmeye olanak tanıyor. Bu uygulama sayesinde, engellemeye ya da arkadaş listesinden çıkarmaya gerek kalmadan artık görmek istemediğiniz biri ile ilgili haberler ‘haber kaynağı' bölümüne girmiyor, onun görebileceği fotoğraf ya da videoları kısıtlama imkanı oluyor.







Kontrol sende







Facebook, ABD'de henüz deneme aşamasında olan bu uygulamanın yakında tüm dünyada kullanılabileceğini bildiriyor. Ayrılık evresini daha kolay atlatmaya yardımcı olacak gibi görünen bu yeni özellik, şimdilik ABD'de mobil kullanıcılara sunulmuş durumda. Önümüzdeki günlerde tüm kullanıcıların bu özellikten yararlanması bekleniyor. Facebook ürün yöneticilerinden Kelly Winters, “Bu uygulama, yaşamlarının zor bir döneminden geçenlere yardımcı. İnsanların facebook üzerindeki ilişkilerini ahat ve kontrolün kendilerinde olduğu duygusuyla bitirmeleri mümkün olacak” diyor.







Günümüzde facebook'un ilişkilerdeki rolü büyük. Örneğin New York'taki bir yargıç, boşanma tebligatının facebook üzerinden gönderilmesinin yasal olduğunu söylüyor.



