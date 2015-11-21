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ayrılık acınızı hafifletecek yeni facebook uygulaması

AYRILIK ACINIZI HAFİFLETECEK YENİ FACEBOOK UYGULAMASI

Ayrılık acısı yaş kaç olursa olsun çekmesi en zor duygulardan biridir. Bir de ayrılık acısı üstüne Facebook'ta eski sevgilinin izine rastlamak, bir fotoğraf karesi daha da katmerler hisleri. Facebook, yeni uygulaması ile bu durumu çekilebilir hale getirmeyi amaçlıyor

Tarih : 21 Kasım 2015, 09:58
Puan Ver : Ayrılık Acınızı Hafifletecek Yeni Facebook Uygulaması(6/10)7


BBC'den alınan haberine göre dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook, işte bu tatsız durumu ortadan kaldırmak adına yeni bir uygulama getiriyor. Şu anda, birini tekrar görmek istemiyorsanız engellemeniz, ya da arkadaş listenizden çıkarmanız gerekiyor. Fakat bunu yaparsanız, ona hâlâ değer verdiğinizi, unutamadığınızı göstermiş oluyorsunuz. Facebook'un ayrılık uygulaması ise, eski sevgili ya da eşe ‘hiç çaktırmadan' sayfanızda görebileceklerini değiştirmeye olanak tanıyor. Bu uygulama sayesinde, engellemeye ya da arkadaş listesinden çıkarmaya gerek kalmadan artık görmek istemediğiniz biri ile ilgili haberler ‘haber kaynağı' bölümüne girmiyor, onun görebileceği fotoğraf ya da videoları kısıtlama imkanı oluyor.

 

Kontrol sende

 

Facebook, ABD'de henüz deneme aşamasında olan bu uygulamanın yakında tüm dünyada kullanılabileceğini bildiriyor. Ayrılık evresini daha kolay atlatmaya yardımcı olacak gibi görünen bu yeni özellik, şimdilik ABD'de mobil kullanıcılara sunulmuş durumda. Önümüzdeki günlerde tüm kullanıcıların bu özellikten yararlanması bekleniyor. Facebook ürün yöneticilerinden Kelly Winters, “Bu uygulama, yaşamlarının zor bir döneminden geçenlere yardımcı. İnsanların facebook üzerindeki ilişkilerini ahat ve kontrolün kendilerinde olduğu duygusuyla bitirmeleri mümkün olacak” diyor.

 

Günümüzde facebook'un ilişkilerdeki rolü büyük. Örneğin New York'taki bir yargıç, boşanma tebligatının facebook üzerinden gönderilmesinin yasal olduğunu söylüyor.

 








Etiketler: Ayrılık  Acınızı  Hafifletecek  Yeni  Facebook  Uygulaması    haber

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