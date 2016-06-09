AYRILIĞI STRİPTİZ KULÜBÜNE KUTLADILAR!
ABD'li oyuncu Amber Rose ile dünyaca ünlü rap'çi Wiz Khalifa'nın, boşanmalarının ardından stripriz kulübünde kutlama yapması şaşkınlık yarattı.
Sebastian adında 3 yaşında bir çocukları olan Wiz Khalifa ile Amber Rose, boşanma kararı aldı. 'Arkadaşça ayrıldık' diyen ünlü çift, Los Angeles'ta bulunan bir striptiz kulübünde bu kararlarını kutladı.
Rose'un, boşanma anlaşması uyarınca ABD'li rap'çiden 1 milyon dolar tazminat ve oğlunun bakımı için ayda yaklaşık 15 bin dolar nafaka alacağı öğrenildi. Çiftin, boşanmadan sonra çocuklarının velayetini paylaştıkları belirtildi.
Khalifa'nın ise 10 arabadan oluşan koleksiyonunu koruyacağı iddia edildi.
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