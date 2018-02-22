AYRILDI AYRILACAKLAR DERKEN EBRU'DAN KOCASINA ŞARKILI GÖNDERME!
Ebru Gündeş, dillere pelesenk olan Aldırma Gönül şarkısını seslendirdi. Gündeş'in bu şarkıyı söylemesi Amerika'da tutuklu bulunan eşi Reza Zarrab'a gönderme olarak algılandı.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in YouTube'a yüklediği Aldırma Gönül şarkısı binlerce kez izlendi. Gündeş'in şarkısı seslendirmesi, hapisteki eşi Reza Zarrab'a gönderme olarak algılandı.
REZA ZARRAB'A GÖNDERME Mİ?
Ebru Gündeş, Sabahattin Ali'nin Sinop Cezaevi'ndeyken yazdığı, Kerem Güney'in de bestelediği Aldırma Gönül'ü söyleyip Youtube'a yükledi. Ebru Gündeş'in şarkıyı, tutuklu eşi Reza Zarrab için söylediği ileri sürüldü. Zarrab, Amerika'nın İran'a ambargosunu delmekten Mart 2016'dan beri New York'ta tutuklu.
Kaynak: haberinburada
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