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AYRILACAĞI SÖYLENEN ARDA, BARCELONA'DA KADROYA DÖNDÜ


Ayrılacağı Söylenen Arda, Barcelona'da Kadroya Döndü
Tarih : 20 Ağustos 2017, 10:50
Puan Ver : Ayrılacağı Söylenen Arda, Barcelona'da Kadroya Döndü(10/10)6

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, bugün Real Betis'i konuk edecekleri ilk hafta maçının kadrosunda yer aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Ernesto Valverde tarafından Real Betis maçının 18 kişilik kadrosunun belirlendiği bildirildi.

REAL MADRID MAÇLARINDA YOKTU

Real Madrid ile İspanya Süper Kupası'nda oynanan 2 maçta da kadroya dahil edilmeyen Arda Turan, Real Betis karşılaşmasının ilk 18'inde kendisine yer buldu.

Sakatlıkları bulunan Andres Iniesta, Luis Suarez, Rafinha ve Thomas Vermaelen'in yanı sıra belgeleri tamamlanmayan yeni transfer Paulinho ise kadroda yer almadı.

KADRO ŞU ŞEKİLDE:

Marc-Andre ter Stegen, Jasper Cillessen, Nelson Semedo, Gerard Pique, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suarez, Arda Turan, Lionel Messi, Javier Mascherano, Gerard Deulofeu, Paco Alcacer, Jordi Alba, Lucas Digne, Sergi Roberto, Andre Gomes, Aleix Vidal, Samuel Umtiti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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