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Ayrı Yaşadığı Eşinin Sevgilisini Av Tüfeği İle Öldürdü
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Ayrı yaşadığı eşinin sevgilisini av tüfeği ile öldürdü

AYRI YAŞADIĞI EŞİNİN SEVGİLİSİNİ AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ

Eskişehir'de Irmak S., bir süredir ayrı olduğu eşi Serap S.'nin birlikte yaşadığını öne sürdüğü Orhan Çelik'i av tüfeği ile vurarak öldürdü. Kaçan Irmak S., Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yakaladı.

Tarih : 24 Mart 2018, 10:40
Puan Ver : Ayrı Yaşadığı Eşinin Sevgilisini Av Tüfeği İle Öldürdü(8/10)4

Eskişehir Aşiyanlık Sokak'ta meydana gelen olayda Orhan Çelik, otomobilini bir süredir Serap S. ile birlikte kaldıkları evin önüne park ettiği sırada Serap S.'nin eşi Irmak S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Irmak S. av tüfeğiyle Orhan Çelik'e 2 el ateş etti. Çelik, olay yerinde yaşamını yitirirken Irmak S. ise otomobiline binip kaçtı.

AV TÜFEĞİ İLE YAKALANDI

Çelik'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayın ardından başlayan soruşturma neticesinde teknik ve fiziki takibini sürdüren Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, katil zanlısı Irmak S.'yi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde olayda kullandığı av tüfeğiyle yakaladı. Gözaltına alınan Irmak S. Eskişehir'e getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BİR SÜRE ÖNCE EVİNİ TERK ETMİŞTİ

Öte yandan Serap S.'nin bir süre önce evini terk edip Orhan Çelik ile 71 Evler Mahallesi Aşiyanlık Sokak'ta kiraladıkları evde birlikte yaşadıkları öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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