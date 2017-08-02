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Ayosafya'ya Gelen İki Kişi Aniden Namaza Durdu
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Ayosafya'ya Gelen İki Kişi Aniden Namaza Durdu

AYOSAFYA'YA GELEN İKİ KİŞİ ANİDEN NAMAZA DURDU

Ayasofya'nın ibadete kapalı olmasını ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girişini protesto etmek isteyen iki kişi turistlerin şaşkın bakışları altında namaz kıldı.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 14:40
Puan Ver : Ayosafya'ya Gelen İki Kişi Aniden Namaza Durdu(9/10)5

İbadete kapalı olan Ayasofya'ya gelen iki kişi aniden namaza durdu. Şahıslar, namazın ardından güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

GÜVENLİK BAŞLARINDA DURDU

İbadete kapalı olan ve sadece müze olarak kullanılan tarihi Ayasofya'ya gelen 2 kişi aniden namaz kılmaya başladı. İsimlerinin Halil Akyaman ve Mahmut Alan olduğu öğrenilen şahısların namazları bitene kadar güvenlik görevlileri başlarında durdu. Namazı biten Akyaman ve Alan güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılırken, burada namaz kılma gerekçesi olarak Ayasofya'nın ibadete kapalı olmasını protesto amaçlı oldukları söylendi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"BEN NAMAZIMI KILDIM GİDİYORUM"

Güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile dışarı çıkarılan şahıslardan birisi, "Dün gece saat 03.00'te Mescid-i Aksa'ya girdi İsrail. Burası müze değil cami. Bunlar Müslüman'a vurulan kilit. Fatih Sultan Mehmet aldı burayı. Burası cami ben namazımı kıldım gidiyorum. Ha Mescid-i Aksa'ya postal ile girilmiş ha buraya ayakkabı ile aynı şey" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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