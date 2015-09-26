AYNI KAZADA ÖLEN 9 KİŞİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Niğde'nin Bor ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araçta yaşamını yitiren 11 kişiden 9'u memleketleri Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yan yana toprağa verildi.
İstanbul 'da oturan Kamar ailesi fertleri, 29 yaşındaki Yunus Kamar'ın nişan töreni için memleketleri Adıyaman'a yola çıktı. Kamar ailesinin fertlerinin bulunduğu nişanına giden Yunus Kamar yönetimindeki 34 BA 4388 plakalı hafif ticari araç, sabah saatlerinde Niğde'nin Bor ilçesi yakınlarında Hamdullah Akyüz yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki 11, otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
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