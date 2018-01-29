Futbol yorumculuğu yapan eski futbolcu Tuncay Şanlı, önceki akşam Çubuklu Taç Restoran'da spor spikeri Seyhan Şaşko'yla görüntülendi. Mum ışığında yemek yiyen ikilinin keyfi patlayan flaşlarla kaçtı.

SADECE YEMEĞE ÇIKTIK

Dışarı çıkıp muhabirlere açıklama yapan Tuncay Şanlı, Seyhan Şaşko ile aralarında aşk olmadığını söyledi: "Hanımefendi kanaldan arkadaşım olur. Sadece yemeğe çıktık. Onu çekmeyin, beni tek çekin."

İşte ikilinin yakalanma anları:

Kaynak: haberinburada