AYNI KANALDA PROGRAM YAPAN İKİLİ, MUM IŞIĞINDA YAKALANDI
Eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı, beIN Sports'un güzeller güzeli spikeri Seyhan Şaşko ile başbaşa yemek yerken görüntülendi.
Futbol yorumculuğu yapan eski futbolcu Tuncay Şanlı, önceki akşam Çubuklu Taç Restoran'da spor spikeri Seyhan Şaşko'yla görüntülendi. Mum ışığında yemek yiyen ikilinin keyfi patlayan flaşlarla kaçtı.
SADECE YEMEĞE ÇIKTIK
Dışarı çıkıp muhabirlere açıklama yapan Tuncay Şanlı, Seyhan Şaşko ile aralarında aşk olmadığını söyledi: "Hanımefendi kanaldan arkadaşım olur. Sadece yemeğe çıktık. Onu çekmeyin, beni tek çekin."
İşte ikilinin yakalanma anları:İkilinin kanalda birlikte yer aldıkları fotoğraf
Kaynak: haberinburada
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