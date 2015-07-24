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aynı aileden 5 kişi evlerinde ölü bulundu

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, cinayet soruşturması başlatan güvenlik güçlerinin saldırıya uğrayan aileyle akrabalık bağı bulunan 16 ve 18 yaşlarında iki genci gözaltına aldığı bildirildi.

Tarih : 24 Temmuz 2015, 11:56
Puan Ver : Aynı Aileden 5 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu(6/10)6




Amerikan medyasında yer alan haberlerde, cinayet soruşturması başlatan güvenlik güçlerinin saldırıya uğrayan aileyle akrabalık bağı bulunan 16 ve 18 yaşlarında iki genci gözaltına aldığı bildirildi.



Eyaletin en büyük ikinci şehri Tulsa yakınlarındaki Broken Arrow'da yaşanan olayda, 13 yaşında bir kızın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 2 yaşında bir kızın zarar görmemiş halde bulunduğu belirtildi.



Broken Arrow Emniyet Müdürlüğü'nden Thomas Cooper, kimlikleri henüz açıklanmayan cinayet kurbanları arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.



Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da soruşturmaya destek verdiğini ifade eden Cooper, 911'e gelen bir çağrı üzerine harekete geçen güvenlik güçlerinin olay yerine geldiği sırada, gözaltına alınan iki şüphelinin arka kapıdan kaçtığını belirtti.



Cooper, "nispeten güvenli" olarak nitelediği 103 bin nüfuslu Broken Arrow'da böyle bir olayın daha önce yaşanmadığını vurguladı.



Komşulardan Helen Hoagland ise olayın gerçekleştiği evde iki ebeveynin 5 çocuğuyla yaşadığını ve çocukların evde eğitim gördüğünü söyledi.



Hoagland, annenin aşırı otoriter ve kuralcı biri olduğu bilgisini verdi.

 








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