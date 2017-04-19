

Kalitesiz güneş gözlüklerinin faydadan çok zarar vereceğini kaydeden Prof. Dr. Kurt, "İşportadan, çarşı pazardan 3-5 liraya alınan gözlükleri UV özelliği olmadığı için göze faydadan çok zarar veriyorlar. Özellikle çocuklarda, göz merceğine yeterli koruma sağlanmadığı için tehlikelidir" dedi.



Prof. Dr. Emin Kurt, yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş gözlüğü kullanımıyla ilgili uyardı. Kalitesiz güneş gözlüklerinin korumak yerine göze zarar verebileceğine dikkat çeken Prof.Dr. Kurt, güneş ışığının faydası olduğu kadar göz sağlığı üzerinde zararının da olabileceğini söyledi. Güneş ışınlarının içinde ultraviyole ışınlarının olduğu kaydeden Prof. Dr. Kurt, "Ultraviyole ışınları göze zararları oluyor.







kaynak:sabah