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AYM'NİN KARARI SONRASI ŞAHİN ALPAY TAHLİYE EDİLDİ


AYM'nin kararı sonrası Şahin Alpay tahliye edildi
Tarih : 16 Mart 2018, 23:50
Puan Ver : Aym'nin Kararı Sonrası Şahin Alpay Tahliye Edildi(8/10)4

Gazeteci yazar Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez 'hak ihlali kararı' vermesinin ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, ev hapsi kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere oy birliğiyle tahliye edildi.

20 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, cezaevindeki en yaşlı tutuklu olan 74 yaşındaki Şahin Alpay, 30 Temmuz 2016 tarihinde tutuklandı. 18 Nisan 1944 yılında doğan Alpay, yaklaşık 20 aydır tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden 75'nci doğum gününe 33 gün kala serbest kalacak.

Silivri Cezaevi'ndeki en yaşlı tutuklu olan Alpay, 20 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Alpay'ın, cezaevinde işitmek kaybının yüzde 30'dan 60'a çıktığı, anjiyo olduğu ve stent takıldığı, cilt hastalıkları yaşadığını belirtildi.

3 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Alpay hakkında 10 Nisan 2017 tarihinde hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 15 yıla kadar , Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ihlal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 3 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

AYM İKİNCİ KEZ 'HAK İHLALİ KARARI' VERDİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Şahin Alpay hakkındaki Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle Anayasa'nın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile 36. maddesinde güvenceye alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Yüksek Mahkeme ayrıca, Alpay'a 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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