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AYM'NİN DERSHANE KARARI KİMLERİ NASIL ETKİLEYECEK?


AYM'NİN DERSHANE KARARI KİMLERİ NASIL ETKİLEYECEK?
Tarih : 14 Temmuz 2015, 11:55
Puan Ver : Aym'nin Dershane Kararı Kimleri Nasıl Etkileyecek?(8/10)6


Anayasa Mahkemesi, dershanelerin kapatılarak özel okula dönüşmesini öngören kanun maddesini iptal etti. Akıllara özel okula dönüşen kurumların ne olacağı, temel liselere kayıt yaptıran öğrencilerin durumu, özel okul olmak için başvuru yapan kurumların başvurularını geri çekip çekmeyeceği tartışılmaya başlandı. Dershane temsilcileri, “temel liseye kayıt yaptıran öğrenciler isterse paralarını geri öderiz” derken kararın kapsamı ve nasıl uygulanacağı konusu için Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı bekleniyor.

Özel okula dönüşen veya başvuru yapan kurumlar ne olacak?



Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlanan listeye göre, temel lise olmak için başvuru yapan kurumlardan 799'una onay verildi. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından bu kurumların yeniden dershane olmak için başvuru yapma haklarının olup olmadığı bilinmiyor. Ayrıca temel lise olmak için başvuru yapıp henüz onay almayan ve şimdiye kadar kendi isteğiyle kapanan yaklaşık kurumların nasıl bir yol izleyeceği bilinimyor. Dershane temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yol haritası belirleyeceğini ancak bunun için Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını açıklaması gerektiğini söylüyor.  Hukukçular ise “gerekçeli karar 1 Eylül'den sonra yayımlanırsa bu tarihten sonra dershaneler açılamaz ancak bir yıl sonra 2016'da açılabilir. Çünkü dershane açılış yönetmeliğine göre en geç eylül ayına kadar dershanelerin işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Yani bir yıl eğitim hizmeti veremezler” görüşünü savunuyor.



Öğrenciler nasıl etkilenecek?



Bir diğer sorun ise şimdiye kadar temel liselere kayıt yaptırıp senet imzalayan ve ücret ödemeye başlayan öğrencilerin durumu. Bazı dershaneciler, çocuğunu temel liseye kaydını yaptıran velilerin Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından kayıtlarını geri almak istediklerini açıkladı. Dershane temsilcileri “isteyen veliye ücretini geri öderiz” derken, bütün kurumların böyle davranıp davranmayacağı bilinmiyor. 








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