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AYM'DEN İLK FETÖ KARARI


AYM'DEN İLK FETÖ KARARI
Tarih : 20 Haziran 2017, 17:04
Puan Ver : Aym'den İlk Fetö Kararı(10/10)9


FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Türksat davasının sivil sanıklarından Aydın Yavuz'un, "kişi güvenliği ve hürriyet hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca reddedildi. Bu karar AYM'nin FETÖ ile ilgili olarak verdiği ilk kararı olma üzelleğini taşıyor.



GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLDÜ



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen TÜRKSAT baskını davasında  ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan mühendis Aydın Yavuz,  "darbe teşebbüsüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada uygulanan tutuklama  tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma  dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin duruşmasız olarak  yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini" öne  sürerek, Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.  Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, başvuruyu, niteliği itibarıyla Genel  Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden Anayasa Mahkemesi Genel  Kuruluna sevk etmişti. Bu karar gereğince toplanan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel  başvuruyu görüştü.  Genel Kurul, Aydın Yavuz'un, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının  ihlal edildiği" gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Mahkeme, gerekçeli kararını daha sonra açıklayacak.



 



kaynak:milliyet








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