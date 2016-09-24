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AYM'DEN 33 YIL ÖNCEKİ KHK'YA İPTAL KARARI


AYM'DEN 33 YIL ÖNCEKİ KHK'YA İPTAL KARARI
Tarih : 24 Eylül 2016, 08:56
Puan Ver : Aym'den 33 Yıl Önceki Khk'ya İptal Kararı(0/10)


Anayasa Mahkemesi (AYM), 12 Eylül darbecilerinin TMMOB'un uluslararası toplantı ve kongrelere katılmasını Bayındırlık Bakanlığı iznine bağlayan düzenlemeyi 33 yıl sonra, CHP'nin 15 Temmuz KHK'larını AYM'ye taşıdığı gün iptal edildi.



Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi üzerine alınan OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere karşı Anayasa Mahkemesi'ne dava açılıp açılamayacağı tartışılırken, Anayasa Mahkemesi'nden içtihat niteliğinde bir karar geldi. Yüksek Mahkeme, 12 Eylül darbecilerinden oluşan Milli Güvenlik Konseyi'nin 33 yıl önce Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmayı Bayındırlık Bakanlığı iznine bağlayan düzenlemesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. 22 Haziran 2016'de iptal kararını alan AYM, gerekçesini CHP'nin 15 Temmuz kararnamelerine dava açtığı günde açıkladı.








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