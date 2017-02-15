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aym'de chp mesaisi!

AYM'DE CHP MESAİSİ!

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, belirli koşullar altında KPSS şartı aranmaksızın özel harekat polisi ve öğretmen alımına ilişkin kanun hükümlerinin de bulunduğu bazı düzenlemelere yönelik iptal ve yürütmeyi durdurma talebiyle yaptığı 9 başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.

Tarih : 15 Şubat 2017, 11:14
Puan Ver : Aym'de Chp Mesaisi!(9/10)6


Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, belirli koşullar altında KPSS şartı aranmaksızın özel harekat polisi ve öğretmen alımına ilişkin kanun hükümlerinin de bulunduğu bazı düzenlemelere yönelik iptal ve yürütmeyi durdurma talebiyle yaptığı 9 başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.



Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin, belirli koşullar altında KPSS şartı aranmaksızın özel harekat polisi ve öğretmen alımına ilişkin kanun hükümlerinin de bulunduğu bazı düzenlemelere yönelik iptal talebiyle yaptığı 9 başvuruyu esastan görüşecek.



Yüksek Mahkeme, CHP'nin söz konusu düzenlemeleri de içeren kanun hükümlerine yönelik iptal başvurularının ilk incelemesini tamamladı.



CHP, KPSS şartı aranmaksızın özel harekat polisi alımını düzenleyen 6757 sayılı Kanun ile öğretmen alımını düzenleyen 6758 sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.



CHP tarafından, 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun ile 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin de iptali istenmişti.



 



kaynak:habertürk






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