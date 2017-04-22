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aym ve danıştay'ın 'ret' dışında seçeneği yok

AYM VE DANIŞTAY'IN 'RET' DIŞINDA SEÇENEĞİ YOK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin referandumun iptaline ilişkin başvurularını değerlendirdi

Tarih : 22 Nisan 2017, 12:44
Puan Ver : Aym Ve Danıştay'ın 'ret' Dışında Seçeneği Yok(7/10)9


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin referanduma ilişkin itirazlarında tek karar merciinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu söyledi.



Twitter'da açıklamalarda bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:



"YSK'nın verdiği kararlar aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir mahkemeye/mercie başvurulamaz. Buna rağmen başvuru halinde, Anayasa ve yasalarımıza göre Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın 'Ret' kararı dışında karar verme seçeneği yoktur"



 



kaynak:habertürk








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