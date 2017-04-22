

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin referanduma ilişkin itirazlarında tek karar merciinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu söyledi.







Twitter'da açıklamalarda bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:







"YSK'nın verdiği kararlar aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir mahkemeye/mercie başvurulamaz. Buna rağmen başvuru halinde, Anayasa ve yasalarımıza göre Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın 'Ret' kararı dışında karar verme seçeneği yoktur"







kaynak:habertürk