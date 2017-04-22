AYM VE DANIŞTAY'IN 'RET' DIŞINDA SEÇENEĞİ YOK
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin referandumun iptaline ilişkin başvurularını değerlendirdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin referanduma ilişkin itirazlarında tek karar merciinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu söyledi.
Twitter'da açıklamalarda bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:
"YSK'nın verdiği kararlar aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir mahkemeye/mercie başvurulamaz. Buna rağmen başvuru halinde, Anayasa ve yasalarımıza göre Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın 'Ret' kararı dışında karar verme seçeneği yoktur"
kaynak:habertürk
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