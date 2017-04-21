

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin “tam kanunsuzluk” iddiasıyla Anayasa değişikliği referandumunun iptali istemiyle yaptığı başvurularını 1'e karşı 10 oyla reddetmesinin ardından, gözler muhalefetin bundan sonra izleyeceği yola çevrildi.







AYM'YE DAHA ÖNCEKİ BENZER BAŞVURULAR







CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını açıkladı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Yüksek Mahkeme'nin, daha önce YSK kararlarına ilişkin yapılan bireysel başvurular hakkında verdiği kararlarda “yargı denetimi dışında olduğu” yönünde içtihat oluşturduğu görülüyor. Ankara Barosu avukatı Sedat Vural'ın Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na Metin Feyzioğlu'nun seçilmesinden sonra yaptığı ‘seçimin iptali' yönündeki başvuru, YSK tarafından reddedildi. Vural'ın YSK kararını taşıdığı AYM, başvuruyu reddederek “Anayasa'nın 79/2'nci maddesiyle YSK kararları yargı denetimi dışında bırakılmıştır. Dolayısıyla başvuru konusu işlem Anayasa'nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemlerden olduğundan bireysel başvuruya konu olamaz” dedi.







kaynak:habertürk