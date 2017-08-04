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Aym, Khk'lar Nedeniyle Mağdur Olduğunu İddia Eden 70 Bin Kişinin Başvurusunu Reddetti
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AYM, KHK'lar Nedeniyle Mağdur Olduğunu İddia Eden 70 Bin Kişinin Başvurusunu Reddetti

AYM, KHK'LAR NEDENİYLE MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA EDEN 70 BİN KİŞİNİN BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Anayasa Mahkemesi, OHAL KHK'ları nedeniyle mağdur olduğunu iddia ederek başvuru yapan 70 bin kişiye ret cevabı verdi.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 19:10
Puan Ver : Aym, Khk'lar Nedeniyle Mağdur Olduğunu İddia Eden 70 Bin Kişinin Başvurusunu Reddetti(6/10)2

Anayasa Mahkemesi, üçüncü kez uzatılan OHAL'de son bir yıl içinde yayınlanan KHK'lar nedeniyle yapılan başvurular hakkından bir açıklama yayınladı.

"İÇ HUKUK YOLLARI TÜKETİLMEDİ"

Açıklamada "Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından, OHAL KHK'ları ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki başvurulara ilişkin olarak, toplam 70.771 başvuru, 685 sayılı KHK'nın 1. maddesiyle kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna (Komisyon) ve/veya idari yargı yollarına başvurulmaksızın bireysel başvuru yapıldığı için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulunmuş ve bu kararların başvuruculara tebliğ işlemleri yapılmıştır." denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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