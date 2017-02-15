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aym kararımız hayal kırıklığı yarattı

AYM KARARIMIZ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AYM'ye gitmeme kararıyla ilgili "Belli çevrelerde hayal kırıklığı yarattı" dedi

Tarih : 15 Şubat 2017, 13:40
Puan Ver : Aym Kararımız Hayal Kırıklığı Yarattı(6/10)6


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifini Anayasa Mahkemesi'ne götürmeme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu, minibüste saldırıya uğrayan başörtülü öğrenciyi ziyaret edeceğini açıkladı.



"AYM KARARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

Kılıçdaroğlu, referandumda hayır çıkması durumunda, "Ülkede kaos mu yaşanır, hayır. Sayın Cumhurbaşkanı görevini yapmaya devam edecek. Başbakan görevini yapmaya devam edecek. TBMM görevini yapmaya devam edecek ve Türkiye yoluna devam edecek. Sandığa giderken vatandaşların düşünürek oy kullanmalarını istedim. Anayasa Mahkemesi'ne gitmemek belli çevrelerde hayal kırıklığı yarattı. Biz milletimize güveniyoruz. Sorun memleket sorunu. Kararı milletimiz verecektir" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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