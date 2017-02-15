

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifini Anayasa Mahkemesi'ne götürmeme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu, minibüste saldırıya uğrayan başörtülü öğrenciyi ziyaret edeceğini açıkladı.







"AYM KARARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"



Kılıçdaroğlu, referandumda hayır çıkması durumunda, "Ülkede kaos mu yaşanır, hayır. Sayın Cumhurbaşkanı görevini yapmaya devam edecek. Başbakan görevini yapmaya devam edecek. TBMM görevini yapmaya devam edecek ve Türkiye yoluna devam edecek. Sandığa giderken vatandaşların düşünürek oy kullanmalarını istedim. Anayasa Mahkemesi'ne gitmemek belli çevrelerde hayal kırıklığı yarattı. Biz milletimize güveniyoruz. Sorun memleket sorunu. Kararı milletimiz verecektir" diye konuştu.







kaynak:habertürk