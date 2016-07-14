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aym, istismarda '15 yaş' kuralını iptal etti

AYM, İSTİSMARDA '15 YAŞ' KURALINI İPTAL ETTİ

Anayasa Mahkemesi, TCK'daki ‘15 yaşını tamamlamamış çocuklara yönelik her türlü cinsel davranışı' istismar sayıp 8-15 yıl arası hapis öngören maddeyi iptal etti.

Tarih : 14 Temmuz 2016, 09:36
Puan Ver : Aym, İstismarda '15 Yaş' Kuralını İptal Etti(8/10)10


Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), çocuğun cinsel yönden istismarını düzenleyen 103. maddesinin birinci fıkrasındaki “15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına” ilişkin hükmü iptal etti.



Yüksek Mahkeme, bu tür davalara ilişkin yargılamada, her bir somut olayın özelliklerinin dikkate alınmasını ve buna göre ceza tayin edilmesini istedi. AYM, iptal kararı doğrultusunda yeni bir yasal düzenleme yapılması için hükümete 6 ay süre verdi. İptal kararına bazı üyeler muhalefet etti.

 








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