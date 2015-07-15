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AYM GÜLEN VE KARCA'YA RET


AYM GÜLEN VE KARCA'YA RET
Tarih : 15 Temmuz 2015, 17:15
Puan Ver : Aym Gülen Ve Karca'ya Ret(8/10)5


Yüksek Mahkemeden yapılan duyuruya göre, Gülen, bir internet sitesinde yayımlanan röportajda nefret söylemi bulunduğu iddiasıyla Cumhuriyet savcılığına başvurdu.

 

Şikayet neticesinde ilgililer hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi üzerine Gülen, şeref ve itibarın korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

 

Yüksek Mahkeme, internet sitesinde yayımlanan röportajdaki sözlerin nefret söylemi kapsamında olmadığı sonucuna vardı.

 

Mahkeme, yerleşik içtihadına uygun olarak özel hukuk alanındaki başvuru yolları tüketilmeden sadece ceza soruşturması yolu tüketilerek yapılan başvurunun, "başvuru yollarının tüketilmemesi" nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.

 

KARACA'NIN BAŞVURUSUNA DA RET

 

NTV'nin haberine göre ise Hidayet Karaca'nın avukatları Gültekin Avcı ve Fikret Duran Sulh Ceza Hakiminin 2013 yılında müvekkilleri ile Fethullah Gülen arasında geçtiği iddia edilen ve hakim kararına dayanmayan bir ses kaydı ile ilgili soru yöneltildiğini ve Cumhuriyet savcısının yetkisi olmamasına rağmen soruyu yönelterek görevini kötüye kullandığını öne sürmüştü.

 

Avukatlar Sulh Ceza Hakiminin de bu hukuksuz delile yani ses kaydına dayanarak, görüşmeyi somut delil kabul ettiğini açıklamıştı.

 

Ancak bugün Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını haklı bularak Gülen ve Karaca'nın başvurusunu reddetti.








Etiketler: Aym  Gülen  Ve  Karca  Ya  Ret    haber

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