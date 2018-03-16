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AYM, FETÖ'DEN YARGILANAN ŞAHİN ALPAY İÇİN 2. KEZ İHLAL KARARI VERDİ


AYM, FETÖ'den yargılanan Şahin Alpay için 2. kez ihlal kararı verdi
Tarih : 16 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : Aym, Fetö'den Yargılanan Şahin Alpay İçin 2. Kez İhlal Kararı Verdi(8/10)4

Anayasa Mahkemesi FETÖ'den yargılanan gazeteci Şahin Alpay'ın tutukluluğuna ilişkin 11 Ocak'ta verdiği hak ihlali kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine, kendisine yapılan ikinci başvuruyla ilgili kararını açıkladı.

AYM ikinci kez hak ihlali kararı verdi.

Ayrıntılar Geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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