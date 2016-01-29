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aylin nazlıaka isim vermedi

AYLİN NAZLIAKA İSİM VERMEDİ

Heyet, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yle görüştü.

Tarih : 29 Ocak 2016, 09:19
Puan Ver : Aylin Nazlıaka İsim Vermedi(8/10)9


İDDİANIN SAHİBİ NAZLIAKA



Heyet, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yle görüştü. Heyetin görüştüğü milletvekilleri, iddiaların sahibi olarak Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'yı işaret etti. Heyet, son alarak Nazlıaka ile görüştü. Nazlıaka olayı doğruladığı ancak vekilin kim olduğuna ilişkin bilgi vermedi.



SALI GÜNÜ SONUÇ ALINIR



Heyet görüşüne başvurduğu milletvekillerinin ifadelerine yer verdiği raporunu bugün Meclis Grup Yönetimi'ne sunacak. Konuyla ilgili nihai kararı ise grup yönetimi verecek. Grup iç yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince disiplin soruşturmasını gerektiren bir durum varsa ilgili kişiler hakkında disiplin süreci başlatılacak. Grup Başkanvekili Özgür Özel, en geç salı günü bir sonuç alınmış olacağını söyledi.








Etiketler: Aylin  Nazlıaka  İsim  Vermedi    haber

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