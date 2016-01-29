

İDDİANIN SAHİBİ NAZLIAKA







Heyet, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yle görüştü. Heyetin görüştüğü milletvekilleri, iddiaların sahibi olarak Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'yı işaret etti. Heyet, son alarak Nazlıaka ile görüştü. Nazlıaka olayı doğruladığı ancak vekilin kim olduğuna ilişkin bilgi vermedi.







SALI GÜNÜ SONUÇ ALINIR







Heyet görüşüne başvurduğu milletvekillerinin ifadelerine yer verdiği raporunu bugün Meclis Grup Yönetimi'ne sunacak. Konuyla ilgili nihai kararı ise grup yönetimi verecek. Grup iç yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince disiplin soruşturmasını gerektiren bir durum varsa ilgili kişiler hakkında disiplin süreci başlatılacak. Grup Başkanvekili Özgür Özel, en geç salı günü bir sonuç alınmış olacağını söyledi.