AYLIK SINIRSIZ KOTASIZ İNTERNET 999 TL'YE KADAR ÇIKTI
BTK'nın 1 Mayıs'ta adil kullanım kotasıyla ilgili yaptığı değişikliğin ardından ISS sağlayıcıları birer birer kotalı sisteme geçti.
BTK'nın 1 Mayıs'ta adil kullanım kotasıyla ilgili yaptığı değişikliğin ardından ISS sağlayıcıları birer birer kotalı sisteme geçti. Uydunet, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından Turkcell de tarifesini açıkladı. Arka arkaya gelen şoklarla sarsılan internet kullanıcıları bir kez daha yıkıldı. BTK'nın kullanıcıyı zor duruma düşüren bu tarifeler için ne yapacağı ise merak konusu.Turkcell-Superonline'ın açıkladığı tarifeye göre fiber internet için aylık sınırsız internet fiyatları 999 TL'ye kadar çıkıyor.
Firma tarafından tarifeler için kotalı ve kotasız olmak üzere iki ayrı listede hazırlandı.
Kotalı tarifede 100 Mbps hızda 20 GB kota için Turkcell Superonline'ın istediği ücret aylık 89 TL.
En düşük fiyat ise 2 GB kotalı 20 MBPS hızında ve fiyatı 29 TL. 5 Mbps 5 GB kotalı ve 10 MBPS 4 GB kotalı, 10 Mbps 5 GB kotalı, 10 Mbps 6 GB kotalı tarifeler için ise 44 TL isteniyor.
kaynak:bursadabugün
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