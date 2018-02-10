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Aylık maaşları, dizi sektörüne yeni boyut kazandıracak

AYLIK MAAŞLARI, DİZİ SEKTÖRÜNE YENİ BOYUT KAZANDIRACAK

Osman Sınav yapımı Sen Anlat Karadeniz'de oyuncular piyasanın çok altında maaş alıyor. Dizide en yüksek ücreti Tahir Kaleli rolüne hayat veren Ulaş Tuna Aslantepe alıyor.

Tarih : 10 Şubat 2018, 00:10
Puan Ver : Aylık Maaşları, Dizi Sektörüne Yeni Boyut Kazandıracak(6/10)2

ATV ekranlarında yayınlanan sezonun flaş dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'de oyuncuların aldığı aylık ücretler ortaya çıktı.

EN YÜKSEK ÜCRETİ TAHİR KALELİ ALIYOR

Çarşamba akşamları yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisini tahtından eden Sen Anlat Karadeniz'de en yüksek ücreti Tahir Kaleli rolüne hayat veren Ulaş Tuna Aslantepe alıyor.

VEDAT SAYAR'A 17 BİN 500 TL

Haberler.com'da yer alan habere göre; Dizide psikopat rolünde oynayan ve Nefes'e yaptığı işkencelerle adından söz ettiren Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat Sayar) ise aylık 17 bin 500 TL alıyor.

Ulaş Tuna Astepe (Tahir Kaleli): 22 bin TL

İrem Helvacıoğlu (Nefes Zorlu): 20 bin TL

Öykü Gürman (Asiye Kaleli): 15 bin TL

Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat Sayar): 17 bin 500 TL

Sinan Tuzcu (Mustafa Kaleli): 17 bin 500 TL

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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