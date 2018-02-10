AYLIK MAAŞLARI, DİZİ SEKTÖRÜNE YENİ BOYUT KAZANDIRACAK
Osman Sınav yapımı Sen Anlat Karadeniz'de oyuncular piyasanın çok altında maaş alıyor. Dizide en yüksek ücreti Tahir Kaleli rolüne hayat veren Ulaş Tuna Aslantepe alıyor.
ATV ekranlarında yayınlanan sezonun flaş dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'de oyuncuların aldığı aylık ücretler ortaya çıktı.
EN YÜKSEK ÜCRETİ TAHİR KALELİ ALIYOR
Çarşamba akşamları yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisini tahtından eden Sen Anlat Karadeniz'de en yüksek ücreti Tahir Kaleli rolüne hayat veren Ulaş Tuna Aslantepe alıyor.
VEDAT SAYAR'A 17 BİN 500 TL
Haberler.com'da yer alan habere göre; Dizide psikopat rolünde oynayan ve Nefes'e yaptığı işkencelerle adından söz ettiren Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat Sayar) ise aylık 17 bin 500 TL alıyor.
Ulaş Tuna Astepe (Tahir Kaleli): 22 bin TL
İrem Helvacıoğlu (Nefes Zorlu): 20 bin TL
Öykü Gürman (Asiye Kaleli): 15 bin TL
Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat Sayar): 17 bin 500 TL
Sinan Tuzcu (Mustafa Kaleli): 17 bin 500 TL
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe Doğuş, Brose Bamberg'i 77-69 Yendi
- Fenerbahçe'yi Reddeden Lucas Perez, Takımı Deportivo'da İstenmeyen Adam Oldu
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Bazı Maçların Ertelenmesi Lazım
- Evkur Yeni Malatyaspor, Evinde Kasımpaşa'yla Beraberliğe Razı Oldu: 1-1
- Tarihin En Soğuk Kış Olimpiyatları Açılış Töreniyle Başlıyor
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar