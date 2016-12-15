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aylık almayan yaşlı kalmayacak!

AYLIK ALMAYAN YAŞLI KALMAYACAK!

Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve bu kişilere bakacak birilerinin de olmaması durumunda devlet tarafından vatandaşa 65 yaş aylığı veriliyor. 65 yaş aylığı için başvuruların nereden ve nasıl yapıldığı vatandaş tarafından merak konusu

Tarih : 15 Aralık 2016, 10:49
Puan Ver : Aylık Almayan Yaşlı Kalmayacak!(5/10)7


65 yaş aylığını almak artık çok daha kolay. Her türlü aylık geliri 392 TL'nin altında kalan, eşinden ve başka bir yerden geliri olmayanlar bu maaşı alabiliyor.



KAÇ AYDA NE KADAR?



65 yaş aylığı 3 ayda bir 652.44 TL olarak ödeniyor. Posta'nın haberine göre yeni yıldan itibaren yaşlıların aldığı maaşa da zam gelecek. Yapılan hesaplamaya göre; bu tutar 700 liraya ulaşacak. 65 yaş aylığı almak isteyen vatandaşlar bulundukları ilçenin kaymakamlıklarına ve vakıflara başvuruda bulunabilir. Başvuru için "Yaşlılık aylığı başvuru formu" aylık istek dilekçesi, aylık talebinde bulunan vatandaş tarafından imzalanmalı



GEREKLİ EVRAKLAR



Başvuru esnasında çok fazla belge ihtiyacı yok. Bürokratik engeller az. Amaç vatandaşın derdine çare olmak. Müracaat, 'nüfus kayıt öğreneği', 'aylık talebi vasi tarafından yapılacaksa mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararıyla' birlikte yapılacak. Doldurulan 'Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu' mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara verilecek. Başvuru işlemleri gerçekleştikten sonra incelemeler yapılacak ve kişinin yaşlılık maaşı alabileceği kesinleşirse başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gönderilecek.



 



kaynak:milliyet








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