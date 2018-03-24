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Aylar sonra ortaya çıktı! Doğumda karnında gazlı bez unuttular

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI! DOĞUMDA KARNINDA GAZLI BEZ UNUTTULAR

İzmir'in Kiraz ilçesinde aniden rahatsızlanan ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şule Ayşe Erhan'a tetkikler yapıldı. Genç kadının karnında ekim ayında yaptığı doğum sırasında 2 gazlı bez unutulduğu belirlendi.

Tarih : 24 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : Aylar Sonra Ortaya Çıktı! Doğumda Karnında Gazlı Bez Unuttular(5/10)1

İzmir'in Kiraz ilçesindeki baba evine ziyarete gittiğinde aniden rahatsızlanan ve karın ağrısı şikayetiyle Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şule Ayşe Erhan'a (36) yapılan tetkiklerde, geçen ekim ayında başka bir hastanede yaptığı doğum sırasında karnında 2 gazlı bez unutulduğu belirlendi. Doğum sırasında unutulan gazlı bezler ameliyatla alındı.

ANİDEN RAHATSIZLANDI

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Cihan Erhan, eşi Şule Ayşe Erhan ile geçen 21 Mart'ta umreden dönen kayınpederi Nuri Karakulak'ı (68) ziyaret için Kiraz ilçesindeki evine gitti. Şule Ayşe Erhan, ertesi gün baba evinde bulundukları sırada aniden rahatsızlandı. Erhan, eşi ve sağlık memuru olan ağabeyi Halil Karakulak tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada Radyoloji Polikliniği'nde görevli Uzman Doktor Ali Tosun'a muayene oldu.

KARNINDA RULO HALİNDE 2 GAZLI BEZ UNUTULMUŞ

Yapılan tahlil ve çekilen filmlerin ardından, geçen ekim ayında İzmir'deki bir başka hastanedeki doğum yapan Erhan'ın karnında bu sırada rulo halinde, 10 santimetre boyunda 2 gazlı bez unutulduğu ortaya çıktı. Unutulan gazlı bezin iltihaba neden olup, bağırsaklara zarar verdiği belirlendi.

AMELİYATA ALINDI

Erhan hemen ameliyata alındı. 3 saat süren ameliyatla karnında unutulan gazlı bezler alındı. Erhan'ın bir süre yoğun bakın ünitesinde gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edileceği bildirildi.

DAVA AÇILACAK

Halil Karakulak, kız kardeşinin tamamen sağlığına kavuşmasının ardından olayın sorumluları hakkında dava açıp, haklarını yasal yollardan arayacaklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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