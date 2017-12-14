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Aykut Kocaman'ın transfer listesi sızdı

AYKUT KOCAMAN'IN TRANSFER LİSTESİ SIZDI

Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın raporuyla Arsenal'dan Wilshere, Manchester United'dan Shaw ve Chelsea'den Kenedy için harekete geçti.

Tarih : 14 Aralık 2017, 14:30
Puan Ver : Aykut Kocaman'ın Transfer Listesi Sızdı(7/10)3

Ligde zirve yarışına yeniden ortak olan Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın raporuyla yöneldiği İngiltere'de orta alana Arsenal'den Wilshere, savunmaya Manchester United'dan Shaw ve sol kanada Chelsea'den Kenedy'yi alacak.

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Fenerbahçe'de teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verildi. Aykut Kocaman ve ekibi; sol bek, sol açık ve orta saha konusunda talepte bulunurken, yönetim doğacak fırsatlar ve mali şartlara göre bu mevkilere takviye yapacak.

Sarı-lacivertlilerin Premier Lig'den takibe aldığı isimler:

JACK WILSHERE: Teknik heyetin talepte bulunduğu son bölge orta alan. Ancak en büyük fırsat da bu bölge için mevcut durumda. Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Wilshere, oynayamadığı için kontratı uzamıyor ve haziranda serbest kalıyor. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncuyu Premier Lig'e kaptırmamak için ocak ayında devreye girip Arsenal'e bonservis ödemeyi teklif edecek.

KENEDY: Chelsea'ye büyük umutlarla gelmiş, menajer değişikliği sonrası kariyeri düşüşe geçmişti. Hem sol açık hem sol bekte oynayabiliyor olması, onu cazip kılan en önemli etken. Chelsea, ocak ayında 21 yaşındaki oyuncuyu kesin olarak kiralayacak. Fenerbahçe de, kiralama talebinde bulunan takımlardan biri.

LUKE SHAW: Ayağından geçirdiği operasyon sonrası Manchester United formasından uzak kaldı. Mourinho, onun kiralık giderek kendini toparlamasını istiyor. Fenerbahçe ise 22 yaşındaki oyuncuyu önce kiralayıp, Manu ile bulunan opsiyonlu 1 yıllık kontratına rağmen sezon sonunda kadroya katmanın peşinde.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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