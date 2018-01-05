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Aykut Kocaman'ın Raporu, Ozan Tufan'ı Yaktı

AYKUT KOCAMAN'IN RAPORU, OZAN TUFAN'I YAKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, raporuna Ozan Tufan için "Oğuz Kağan dahil olmak üzere tüm orta saha oyuncularından geride" yazdı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 12:40
Puan Ver : Aykut Kocaman'ın Raporu, Ozan Tufan'ı Yaktı(10/10)6

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Antalya kampı kadrosuna dahil edilmedi. Uzun süredir forma bulamayan ve kadroya girmekte bile zorlanan genç futbolcuya bu karar sözlü olarak iletildi.

Alınan bu kararda Ozan'a saha içindeki yetersizliği gerekçe gösterildi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, " Oğuz Kağan ddahil olmak üzere tüm orta saha oyuncularından geride" raporu verdiği, 22 yaşındaki orta sahaya bu ifadelerle aynen aktarıldı. Bu kararın disiplinle alakalı değil sportif gerekçelerle verildiği vurgulandı.

"SENİ KADRODA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Ozan Tufan'a, sarı-lacivertli yetkililer kendisinin kadroda düşünülmediğini net şekilde belirtti. Tüm bu gelişmelerden sonra genç yıldızın takım arayışlarına başladığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli yönetim, Aykut Kocaman'dan Ozan için aldığı kararı gözden geçirmesini istedi. Ancak tecrübeli teknik adam aldığı karardan dönmedi ve genç öğrencisini kadro dışı bıraktı.

EN SON 4 KASIM'DA İLK 11'E ÇIKTI

Ozan Tufan, Fenerbahçe'de uzun süredir ilk 11'e alınmıyor. Genç orta saha son olarak 4 Kasım 2017 tarihinde oynanan Osmanlıspor maçında 11'e adını yazdırdı.

Ozan, o tarihten sonra takımının çıktığı 6 lig maçında hiç süre alamadı. 22 yaşındaki yıldız, lig başlarken 11 maçın 9'unda ilk 11'de görev almıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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