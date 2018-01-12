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Aykut Kocaman'ın kadroya almadığı Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu

AYKUT KOCAMAN'IN KADROYA ALMADIĞI OZAN TUFAN'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan La Liga'ya gidiyor. Ozan Tufan'ın menajeri Real Betis yöneticileriyle masaya oturdu.

Tarih : 12 Ocak 2018, 16:10
Puan Ver : Aykut Kocaman'ın Kadroya Almadığı Ozan Tufan'ın Yeni Takımı Belli Oldu(5/10)1

Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın yeni durağının neresi olacağı merak konusu.

GÖZÜ LA LIGA'DA!

Yönetimin "Katar'a git" teklifine olumsuz yanıt veren milli futbolcu gözünü La Liga'ya çevirdi. Ozan Tufan'ın menajerinin Real Betis'le masaya oturduğu belirtiliyor. İspanya'dan gelen bilgilere göre Betis kulübü, Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

REAL BESIS'E SICAK BAKIYOR

Genç yıldızın Betis'e çok sıcak baktığı, kulüpler arasındaki görüşmelerin ise henüz başlamadığı öğrenildi. Fakat Fenerbahçe yönetiminin Ozan'ı kiralamayı düşünmediği, bonservisiyle elden çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. Sarı lacivertliler Ozan'dan 7 milyon euroluk bonservis bekliyor.

AYKUT KOCAMAN NE DEDİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Tivibu Spor'a özel bir röportaj verdi ve kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı 2. yarıda takımda düşünmediğini söyledi.

İŞTE AYKUT KOCAMAN'IN SÖZLERİ...

"Hem Ozan Tufan açısından, hem antrenör, hem yönetim, kulüp açısından, hem de geleceği açısından. Aslında geleceği açısından, bir kararvermesi için. Büyük konuşmayı sevmem ama sezonun 2. yarısında benim şu andaki kafamda, bu yanlış da, doğru da olabilir, umarım bir yere gider ve bunu yanlışlamak için bu gayreti gösterir, canı gönülden bilerim bunu. İşi uzatmaktansa, çocuk için de kendi yolunu belirlemesi için verilmiş bir karar bu. Buradan bir sürü anlam üretmenin, bir şeyler çıkarmaya çalışmanın anlamı yok. Yok onu söyledi, bunu yaptı falan değil. Başka bir oyun var kafamda ve bu oyundaki yerde Ozan'a yer yok. Ozan'ın kendi geleceğini şekillendirmesinde karar vermesine yardımcı olmak için yapılmış bir şey"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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