Fenerbahçe'de sadece taraftarlar değil teknik direktör Aykut Kocaman da forvet transferinin bitmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kocaman, çok istediği Wilfried Bony konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili sık sık bilgi alıyor. Yönetim, yıldız futbolcunun kiralanması için Manchester City ile el sıkıştı. Bony da teklife 'Evet' dedi. Transferin bitirilmesi konusunda son prosedürlerin halledildiği öğrenildi. Son anda bir pürüz çıkmazsa, yönetimin kısa süre içerisinde müjdeli haber vermesi bekleniyor.

SWANSEA DEVREDE AMA...

Bony için Premier Lig ekibi Swansea'nin de devreye girdiği kaydedildi. Ancak geçen sezon Stoke'a kiralanan ve beklediği kadar şans bulamayan Bony, bu kez daha fazla oynamak istiyor. Llorente, Ayew, Abraham gibi forvetlere sahip olan Swansea'de bu isteğini gerçekleştirme şansı az olan tecrübeli forvet bu nedenle Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

KOCAMAN YÖNETİMDEN TALEPTE BULUNDU

Aykut Kocaman, İsviçre'de oynanan hazırlık maçlarının ardından yönetimden yeni bir talepte bulundu. Tecrübeli teknik adam, Bony'nin yanı sıra Moussa Sow'un da yeniden kadroya katılmasını istedi. Kocaman, "Hücumdaki alternatiflerimizi çoğaltmamız gerekiyor. Sow, takımı iyi bilen, ligi tanıyan, uyum sorunu yaşamayacak bir oyuncu. Başka bir transfer de yapabiliriz ancak Sow'u almamız bizim için avantaj olur" sözleriyle eski öğrencisinin geri dönmesini talep etti.

FENERBAHÇE SATIN ALMA GARANTİSİ VERECEK

Fenerbahçe Yönetimi, daha önce Sow'la yaptığı görüşmede, "Bonservis sorununu çözersen seni geri alırız" demişti. Sarı-Lacivertliler, Kocaman'ın talebi sonrası Shabab Al-Ahli Kulübü ile görüşmek için harekete geçti. Yönetim, FFP sorununu aşmak için Dubai ekibine, Sow'u 1 yıllığına satın alma garantisiyle kiralama teklifinde bulunacak. Yıldız futbolcu da Kanarya'ya geri gelmek için kulübüne baskı yapacak.

Kaynak: haberinburada