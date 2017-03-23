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aykut kocaman'ı bırakmak istemiyoruz

AYKUT KOCAMAN'I BIRAKMAK İSTEMİYORUZ

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Aykut Kocaman'ı bırakmak istemediklerini söyledi.

Tarih : 23 Mart 2017, 15:58
Puan Ver : Aykut Kocaman'ı Bırakmak İstemiyoruz(6/10)6


Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile Aykut Kocaman'ın adının anılmasının "doğal" olduğunu belirterek, "Hocamız, Fenerbahçe'de gol kralı olmuş, şampiyonluk yaşamış birisi. Normaldir ancak biz de Konyaspor olarak hocamızı bırakmak istemiyoruz.



Çok özel nedenleri var belki. Onları zamanı geldiğinde konuşacağız. Eğer vazgeçilemeyecek bir durum olursa, bize en büyük başarıyı yaşatmış olan hocamızı en iyi şekilde uğurlamak isteriz." dedi.



 



kaynak:sabah








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