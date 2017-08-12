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Aykut Kocaman'den Oyunculara: Hepiniz, Ramil Guliyev'i Örnek Alın

AYKUT KOCAMAN'DEN OYUNCULARA: HEPİNİZ, RAMİL GULİYEV'İ ÖRNEK ALIN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncularla yaptığı toplantıda, "Ramil Guliyev'in başarısı hepimizi gururlandırdı. O'nu örnek alın." dedi.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 13:10
Puan Ver : Aykut Kocaman'den Oyunculara: Hepiniz, Ramil Guliyev'i Örnek Alın(9/10)5

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Göztepe maçıyla ilgili son toplantısını, dünkü antrenman öncesinde gerçekleştirdi. Kocaman, maçın teknik-taktik konuşmasına geçmeden önce, Londra'da 200 metrede Dünya Şampiyonu olan Ramil Guliyev'den ve Fenerbahçe'nin nasıl bir kulüp olduğundan bahsetti.

İŞE RAMİL GULİYEV'İ ANLATMAKLA BAŞLADI

Aykut Kocaman, "Bizim işimiz futbol. Ancak size nasıl bir kulüpte oynadığınızı anlatmak için toplantıya atletizmle başlayacağım. Ramil Guliyev, Londra'da 200 metrede Dünya Şampiyonu oldu. Usain Bolt'un arkasından bu başarıyı gösteren ilk sporcu oldu. Bu başarı, Türk spor tarihinin en büyük 2-3 başarısından biri" dedi.

"HEPİNİZ GURUR DUYMALISINIZ"

Ramil'in Fenerbahçe sporcusu olduğunu üzerine basa basa söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ramil de sizin gibi Fenerbahçe forması giyiyor. Başarısıyla hepimizi gururlandırdı. Bundan 3 ay önce, bu kulüp erkek basketbolda Euroleague Şampiyonu oldu. Bunun dışında birçok branşta Avrupa ve Dünya çapında başarılar yakalandı" diye konuştu. Aykut Kocaman, "Aramızda bu kulübe yeni katılan birçok isim var. Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübüdür. Böyle bir kulübün üyesi olmaktan gurur duymalısınız. Biz de futbolda bu kulübe layık olacak mücadeleyi ve hizmeti sunmayı borç bilmeliyiz. Yeni sezonda taraftara onların ruhunu yansıtan mücadeleyi göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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