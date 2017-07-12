İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Aykut Kocaman'dan Salih Uçan'a: Takımda Kalıp Kalmayacağını Performansın Belirleyecek

AYKUT KOCAMAN'DAN SALİH UÇAN'A: TAKIMDA KALIP KALMAYACAĞINI PERFORMANSIN BELİRLEYECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Salih Uçan'la görüştü, "Şu an sana karşı nötrüm. Takımda kalıp kalmayacağını performansın belirleyecek." dedi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 10:30
Puan Ver : Aykut Kocaman'dan Salih Uçan'a: Takımda Kalıp Kalmayacağını Performansın Belirleyecek(6/10)2

Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman, görüştüğü Salih Uçan'a, "Şu an sana karşı nötrüm. Kampı, hazırlık maçlarını, senin performansını ve takımın son durumunu görüp karar vereceğim" dedi. Salih'in çok özel bir performans sergilemesi halinde kalma şansı yakalayacağı belirlendi.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNEMEDİ

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın 5 yıl önce takıma kazandırdığı 23 yaşındaki futbolcu, deneyimli hocanın ayrılmasıyla büyük bir düşüş yaşamış ve bir daha eski günlerine dönememişti. Kocaman'ın göreve dönmesiyle birlikte Salih için yeni bir fırsatın doğduğu yorumları yapılmıştı.

"PERFORMANSINA GÖRE KARAR VERECEĞİM"

Ancak Aykut Kocaman, Salih'le ilgili nihai kararını vermedi. Milliyet'in haberine göre, Daha önce yaptığı açıklamada genç futbolcunun son 4 yılda beklenen gelişimi gösteremediğini ifade ederek eleştirilerde bulunan Kocaman, Salih'le özel bir görüşme yaptı. Kocaman'ın yetenekli oyuncuyla yaptığı toplantıda, "Şu an sana karşı nötrüm. Kampı, hazırlık maçlarını, senin performansını ve takımın son durumunu görüp ona göre karar vereceğim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

ORTA SAHA DOLU!

Aykut Kocaman'ın bu net mesajına göre Salih'in kalması hem kişisel performansına hem de takım kadrosunun yapısına bağlı görünüyor. Ancak yetenekli oyuncunun yeni sezonda düzenli forma şansı bulması hiç kolay değil. Mehmet Topal, Josef, Alper, Ozan, Mehmet Ekici, Aatıf, Valbuena gibi isimlerin yanı sıra orta sahaya bir takviye daha yapılması planlanıyor.

Salih, İsviçre kampında ve hazırlık maçlarında çok özel bir performans sergileyerek, Aykut Kocaman'ın gözüne girerse takımda kalma şansı yakalayacak.

31 MAÇTA OYNADI

Salih Uçan geride bıraktığımız sezonda Türkiye Kupası'nda 14, Süper Lig'de 11 ve Avrupa'da 6 olmak üzere 31 maçta oynasa da, bu karşılaşmaların yalnızca birkaçında iyi bir performans sergiledi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aykut  Kocaman  Dan  Salih  Uçan  A  Takımda  Kalıp  Kalmayacağını  Performansın  Belirleyecek  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER