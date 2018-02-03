Cenk Tosun İçin Şoke Eden Sözler: Buraya Alışmakta Güçlük Çekiyor
Ampute Milli Takımından Büyük Başarı! Yine Gururlandırdılar
Arsenal, Cenk Tosun'un Takımı Everton'a Gol Yağdırdı: 5-1
Ümit Özat'tan Şenol Güneş Sözleri: Bir Adam 3-5 Ayakkabının Lafını Yapar Mı
Rıdvan Dilmen'den İlginç Hakem Yorumu: Ümit Kalkavan
Ndiaye İlk Maçında Premier Lige Damga Vurdu
Ümit Özat: Devre Arası Nahoş Olaylar Oldu!
Fenerbahçe Taraftarından Yönetim İstifa Sesleri
Aykut Kocaman'dan Olay Sözler: Mete Kalkavan Bize Meydan Okudu
Psg Deplasmanda Lille'i 3-0 Mağlup Etti
Fenerbahçe Evinde Gençlerbirliği İle 2-2 Berabere Kaldı
Beşiktaş'ın Rakibi Bayern Münih Durdurulamıyor!
Hagi'den Olay Yaratan Sözler: Ülkemi Terk Etmeyi Düşünüyorum
Manchester City'ye Burnley Sürprizi!
Süper Ligde Fenerbahçe Sahasında Gençlerbirliği'ni Konuk Edecek
Antalyaspor Evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
G.Saray'da Büyük Sürpriz! İşte Nagatomo'nun Forma Numarası
Tanju Çolak'tan 4 Büyüklere Mehmetçik Çağrısı
Galatasaray'ın Yeni Transferi, Terim'in Gözüne Girdi
Şili Ekibi Colo-Colo'nun Futbol Okulu Otobüsü Kaza Yaptı: 3 Ölü

Aykut Kocaman'dan olay sözler: Mete Kalkavan bize meydan okudu

AYKUT KOCAMAN'DAN OLAY SÖZLER: METE KALKAVAN BİZE MEYDAN OKUDU

Fenerbahçe'nin teknik patronu Aykut Kocaman, 2-2'lik beraberlikle noktalanan Gençlerbirliği maçı sonrası, "Bugün Mete Kalkavan çok net bize meydan okudu" dedi.

Tarih : 03 Şubat 2018, 22:20
Puan Ver : Aykut Kocaman'dan Olay Sözler: Mete Kalkavan Bize Meydan Okudu(7/10)3

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 biten Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalar yaptı.

"BUGÜN METE KALKAVAN ÇOK NET BİZE MEYDAN OKUDU

Sarı-Lacivertli takımın deneyimli hocası şöyle konuştu:

"Ne söyleyeceğimi bilemiyorum artık. İyi oynuyoruz, sağdan soldan yükleniyoruz, pozisyonlar buluyoruz. Ama sezon klasiği olarak hep bireysel hatalardan goller yiyoruz. Bu sezonun klasiklerinden biri de hakem hataları. Yediğimiz 2. golden önce faul yok. Hakeme zaten değineceğim. Ben Gençlerbirliği'ne bir şey demiyorum, Kadıköy deplasmanına gelmişler, her türlü enstrümanı kullanacaklar. Kasıtlı yerde yatıyorlar, zaman geçiriyorlar, hakemlere bunu söylüyoruz, anlatamıyoruz. Giresunspor maçındaki hakem de bize meydan okumuştu, bugün de Mete Kalkavan çok net bize meydan okudu. Başakşehir'i de, Beşiktaş'ı da sahalarında çok net yenmemiz gerekiyor artık. Başakşehir ve Beşiktaş'ı saha içinde yenmek için gücümüz var. Geçen gün söylediğim de kendi gücümüzle ilgili değildi."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aykut  Kocaman  Dan  Olay  Sözler  Mete  Kalkavan  Bize  Meydan  Okudu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER