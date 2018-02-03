AYKUT KOCAMAN'DAN OLAY SÖZLER: METE KALKAVAN BİZE MEYDAN OKUDU
Fenerbahçe'nin teknik patronu Aykut Kocaman, 2-2'lik beraberlikle noktalanan Gençlerbirliği maçı sonrası, "Bugün Mete Kalkavan çok net bize meydan okudu" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 biten Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalar yaptı.
"BUGÜN METE KALKAVAN ÇOK NET BİZE MEYDAN OKUDU
Sarı-Lacivertli takımın deneyimli hocası şöyle konuştu:
"Ne söyleyeceğimi bilemiyorum artık. İyi oynuyoruz, sağdan soldan yükleniyoruz, pozisyonlar buluyoruz. Ama sezon klasiği olarak hep bireysel hatalardan goller yiyoruz. Bu sezonun klasiklerinden biri de hakem hataları. Yediğimiz 2. golden önce faul yok. Hakeme zaten değineceğim. Ben Gençlerbirliği'ne bir şey demiyorum, Kadıköy deplasmanına gelmişler, her türlü enstrümanı kullanacaklar. Kasıtlı yerde yatıyorlar, zaman geçiriyorlar, hakemlere bunu söylüyoruz, anlatamıyoruz. Giresunspor maçındaki hakem de bize meydan okumuştu, bugün de Mete Kalkavan çok net bize meydan okudu. Başakşehir'i de, Beşiktaş'ı da sahalarında çok net yenmemiz gerekiyor artık. Başakşehir ve Beşiktaş'ı saha içinde yenmek için gücümüz var. Geçen gün söylediğim de kendi gücümüzle ilgili değildi."
Kaynak: haberinburada
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