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aykut kocaman'dan fb için 2 transfer açıklaması

AYKUT KOCAMAN'DAN FB İÇİN 2 TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Aykut Kocaman, A Spor'a katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih : 09 Haziran 2017, 09:57
Puan Ver : Aykut Kocaman'dan Fb İçin 2 Transfer Açıklaması(10/10)8


Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Aykut Kocaman, A Spor'a katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları:



SKUBIC'İ TRANSFER EDECEK Mİ?



"Konyaspor ile oyuncularla ilgili söylemiştim konuştuğum gibi davrandım şu anda verseler tüm takımı almak isterim. Hedefe giderken onlara çok güvendim ve hedefe doğru gittik. Skubic noktasında benim kafamda böyle bir tercih yok."



VALBUENA AÇIKLAMASI



"Valbuena ilk dönemimde takip ettiğim, izlediğim oyuncular arasındaydı. Şu anda transfer noktasında kendi oyuna bakış açımla bir şey söyleyebilirim. Takım adına bir şey söyleyemem çünkü hakkım yok."



FENERBAHÇE EN İYİSİ...



"Fenerbahçe'nin bu sezonki durumuna içim acıdı diyerek olayı büyütmenin mantığı yok. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip olduğunu düşünüyorum. İstenilen seviyede olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bütünleşmeye ihtiyacı var. Başarıyı çok iyi olmak sağlamıyor. Bütünleşme sağlanmalı, buna Fenerbahçe'nin ihtiyacı var."



 



kaynak:sabah








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