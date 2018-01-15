İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu

Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma

AYKUT KOCAMAN'DAN ELJİF'E UYARI: AMAN OZAN GİBİ OLMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman Eljif Elmas'ı uyardı. Kocaman, "Ozan Tufan'ın yaptığı hatalar sana örnek olsun. Sakın onun gibi olma" dedi.

Tarih : 15 Ocak 2018, 18:20
Puan Ver : Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma(9/10)5

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sarı-Lacivertli kulübün genç yıldızı Eljif Elmas'ı uyardı. Robin van Persie'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte genç yeteneğin ligin ikinci yarısında Sarı-Lacivertli formayı giymesinde bir engel kalmadı. 18 yaşındaki Makedon oyuncu, Antalya kampında gösterdiği performansla Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın gözüne girmeyi başardı. Eljif ile yakından ilgilenen deneyimli çalıştırıcı, oyuncusunu Antalya'da yapılan çift kale maçlarında as takımda oynattı. Son düzenlendiği basın toplantısında Makedon oyuncunun kurtarıcı olarak gösterilmesinin herkese zarar vereceğini söyleyen Kocaman, Eljif Elmas ile bir görüşme yaptı.

HER ZAMAN AYAKLARIN YERE BASSIN

Genç oyuncusuna F.Bahçe'nin geleceği için önemli olduğunu söyleyen Kocaman, "Antalya kampında gösterdiğin performanstan dolayı çok mutluyum. Gün geçtikçe daha iyi olacaksın. Sen bu kulübün geleceği için önemlisin. Ama her zaman ayakların yere bassın. F.Bahçe forması giymek herkese nasip olmaz. Sen ve Oğuz Kağan, F.Bahçe formasını çok uzun süre giyeceksiniz. Ligin ikinci yarısında da mutlaka sana bir şans gelecektir. Tüm konsantreni futbol hayatına vermelisin. Ozan Tufan'ın yaptığı hatalar sana örnek olsun. Senin yanında olacağım. Sende çalışmalarına devam et" ifadelerini kullandı.

DESTEĞİNİZ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Hocasının bu uyarıları karşısında Eljif, "Bana güvenmeniz benim için çok önemli. F.Bahçe formasına layık olmak için tüm gücümle çalışacağım. Sizinle birlikte gelecekte daha iyi yerlere geleceğimden hiç şüphem yok" diye konuştu. Eljif Elmas'ın 18 yaşına girmesiyle birlikte Sarı-Lacivertliler, futbolcunun sözleşmesine iki yıl daha ekledi. 17 yaşında olduğu için 3 yıllık yapılan anlaşma geçtiğimiz günlerde 2022'ye kadar uzatıldı. 18 yaşındaki genç oyuncuyu Avrupa'nın birçok kulübü yakından takip ediyor. Lyon'dan gelen 10 milyon euroluk teklif Sarı-Lacivertliler tarafından kabul edilmemişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aykut  Kocaman  Dan  Eljif  E  Uyarı  Aman  Ozan  Gibi  Olma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER