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Aykut Kocaman'dan dünya yıldızına onay çıktı

AYKUT KOCAMAN'DAN DÜNYA YILDIZINA ONAY ÇIKTI

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'dan, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Gaitan için onay çıktı.

Tarih : 30 Aralık 2017, 22:50
Puan Ver : Aykut Kocaman'dan Dünya Yıldızına Onay Çıktı(8/10)4

Sezonun ikinci yarısına sağ kanat ve sol bek transferi yaparak girmeyi planlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen Arjantinli futbolcu Gaitan için teknik direktör Aykut Kocaman onay verdi.

Aykut Kocaman'ın onayının ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçerek İspanyol kulübü ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Kocaman, "Onu alırsak şampiyon oluruz" dedi.

ALDIĞI ÜCRETİN YARISI VERİLECEK

Fenerbahçe Gaitan'ı yarım ya da 1.5 sezon için kiralamak istiyor. Yarım sezonluk kiralanması durumunda Sarı-Lacivertli yönetim A.Madrid'e kiralama ücreti, Gaitan'a yıllık ücretinin yarısını verecek.

SATIN ALMA OPSİYONU ZOR

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu da almak istediği ancak bunun kolay olmadığı da gelen haberler arasında. Gaitan için görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ATLETICO MADRID SICAK BAKIYOR

Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Gaitan eski kulübü Boca Juniors'a gitmek istemiş ancak Atletico yönetimi Boca'nın ücretini karşılayamayacağı için buna izinvermemiş, Fenerbahçe'yi işaret etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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