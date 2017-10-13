AYKUT KOCAMAN'DAN BEKLENMEDİK VOLKAN KARARI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, özgüveni düşen Volkan Demirel için yönetimle görüştü, "Yeni sözleşme teklifi yapalım." dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kameni'ye kaleyi kaptıran Volkan Demirel için yönetimden yeni sözleşme istedi.
"SÖZLEŞME TEKLİF EDERSEK BAMBAŞKA DÖNER"
Kocaman'ın Volkan için, "Kendisinden vazgeçildiğini düşündüğü için özgüveni düşük. Emre'nin başına gelenin kendisinin de başına geleceğine inanıyor. Kendisine yeni bir sözleşme verirsek, bambaşka Volkan olarak dönecektir" ifadelerini kullandığı bildirildi.
(Fotospor)
Kaynak: haberinburada
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