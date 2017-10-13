Merkez Bankası: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Fenerbahçe, Soldado İçin En Az 7,5 Milyon Euro Ödemiş
Aykut Kocaman'dan Beklenmedik Volkan Kararı
Türk Beyaz Eşya Devi, Sırbistan'da Fabrika Kuracak
İşte Yeni İphone'ların Türkiye Satış Fiyatı
Tekmeci Saldırganın Avukatından Skandal Savunma! Müstehcenlikle Suçladı
İrem Sak'ın Aleyna Tilki Taklidi, İzleyenleri Kendine Hayran Bıraktı
Uluslararası Kurum Ve Kuruluşlar, Türkiye'nin Büyüme Taleplerini Artırdı
Bitcoin, 5 Bin 850 Doları Aştı
Emlak Ve Özel İletişim Vergisine İndirim Yapıldı
Mehmetçik'in Katıldığı İdlib Operasyonunda, Sınır Ötesinden İlk Kare Geldi
Hükümet, Türk İş Adamları İçin Afrika Fonu Kuruyor
Merkez Bankası, Şirketlere Ellerindeki Dövizi Sorabilecek
Akıncı Üssü'nden Kaçan Darbeci Hainler, Tarlada Böyle Kıstırılmış!
Silahlı Saldırıya Uğrayan Savcı, Yargıtay Tetkik Hakimliğine Getirildi
İşçi Ve İşveren Arasında Arabuluculuk Düzenlemesi Yasalaştı
Beşiktaşlı Cenk'ten Fenerbahçe'ye Olay Yaratacak Sözler: Tuzağa Düşürüldük
Erdoğan, Yüksek Faizler Konusunda Bankalarla Görüşecek
Reha Muhtar'ın Eski Eşi Deniz Uğur: Kızım Beni Özledikçe Bakıcısına Sarılıyormuş
Yaz Saati Düzenlemesi Meclis'e Geliyor

Aykut Kocaman'dan beklenmedik Volkan kararı

AYKUT KOCAMAN'DAN BEKLENMEDİK VOLKAN KARARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, özgüveni düşen Volkan Demirel için yönetimle görüştü, "Yeni sözleşme teklifi yapalım." dedi.

Tarih : 13 Ekim 2017, 12:20
Puan Ver : Aykut Kocaman'dan Beklenmedik Volkan Kararı(10/10)6

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kameni'ye kaleyi kaptıran Volkan Demirel için yönetimden yeni sözleşme istedi.

"SÖZLEŞME TEKLİF EDERSEK BAMBAŞKA DÖNER"

Kocaman'ın Volkan için, "Kendisinden vazgeçildiğini düşündüğü için özgüveni düşük. Emre'nin başına gelenin kendisinin de başına geleceğine inanıyor. Kendisine yeni bir sözleşme verirsek, bambaşka Volkan olarak dönecektir" ifadelerini kullandığı bildirildi.

(Fotospor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aykut  Kocaman  Dan  Beklenmedik  Volkan  Kararı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER