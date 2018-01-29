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Aykut Kocaman'a olay sözler: At antrenörü olsun

AYKUT KOCAMAN'A OLAY SÖZLER: AT ANTRENÖRÜ OLSUN

Beyaz Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a "at antrenörü olsun" dedi.

Tarih : 29 Ocak 2018, 21:00
Puan Ver : Aykut Kocaman'a Olay Sözler: At Antrenörü Olsun(9/10)5

Beyaz Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a eleştirilerde bulundu.

"BÖYLE BİR FUTBOL DÜNYASI YOK"

İşte Abdülkerim Durmaz'ın açıklamaları:

"Futbol basit, futbolu herkes biliyo ama sen bilmiyorsun. Sen aynı mevkide oynayıp, sıfır gol atmış sıfır asistle oynamış adamı, 5 gol atmış 10'a yakın asist yapmış adama tercih ediyorsan bunun izahı yoktur. Sana bir tane de tavsiyede bulunayım. Koşu mesafeleri falan diyorsun ya kafayı yemişsin. Bak kardeşim kendine bir futbol dünyası çizmişsin, öyle bir futbol dünyası yok kendine gel! Eğer çok koşulara meraklıysan, git Veli Efendi'de atlar var koşu atları. Git at yarışı antrenörlüğü yap"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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