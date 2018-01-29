AYKUT KOCAMAN, VOLKAN'I SON KORNERE GÖNDERMEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçında son pozisyonda kalesini terk etmek isteyen Volkan Demirel'e engel oldu.
Süper Lig'de 19. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken Sarı Lacivertliler, çok önemli bir iki puan kaybetti.
VOLKAN KALEYİ BOŞ BIRAKMAK İSTEDİ
Fanatik'in haberine göre; karşılaşmaya "mutlak galibiyet" parolasıyla hazırlanan futbolcular öyle konsantre olmuşlardı ki, maçın son saniyesinde kullanılan kornerde Ali Palabıyık'ın maçı bitirip bitirmeyeceğine emin olmamasına rağmen ve kalesini boş bırakma pahasına Volkan Demirel'in gol atmak istediği ortaya çıktı.
AYKUT KOCAMAN ZOR TUTTU
Tecrübeli file bekçisinin son saniyede kullanılan kornerde Trabzonspor ceza sahasına gitmek istediğini gören Aykut Kocaman ise kaptanı uyardı ve "Hayır! Kalende kal!" diyerek riske girmedi. Kornerin kullanılmasının ardından Fenerbahçe 1 korner daha kazandı ancak Ali Palabıyık sürenin dolduğunu belirterek maçı bitirdi.
Kaynak: haberinburada
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