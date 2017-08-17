AYKUT KOCAMAN, VOLKAN DEMİREL'İ VARDAR MAÇI İLK 11'İNE ALMADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Avrupa Ligi'nde Vardar maçına, kaleci Volkan Demirel'in yerine ilk 11'de Kameni'ye forma verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk ayağında Makedon ekibi Vardar ile olan maçın kadrosunda değişikliğe gitti.
VOLKAN'IN YERİNE KAMENİ
Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile oynanan ve 2-2 biten maçta hatalı bir gol yiyerek taraftarların eleştiri oklarını üzerine alan Volkan Demirel'i, Vardar maçında ilk 11'e almadı. Tecrübeli hoca, Volkan'ın yerine Kameni'ye ilk 11'de görev verdi.
Aykut Kocaman, maçtan önce yaptığı basın toplantısında, Volkan Demirel ile alakalı sorulan soruya ise "Kimseyi harcamam." cevabı vermişti.
İşte Aykut Kocaman'ın Volkan Demirel ile ilgili söylediği sözler;
"KİMSEYİ HARCAMAM" DEMİŞTİ, VOLKAN'I ALMADI
"18. yılım teknik direktörlükte. Dolayısıyla tavrım belli. Ben değer yaratmaya inanan bir insanım. Bir takım anlık problemler karşısında bu değerleri yıkan bir tavrım olmadı. İnsanları harcamadan ziyade kazanma daha ağır basıyor bende. Siz ısrar diyorsanız benim için karar vermek o. Ben bugüne kadar verdiğim kararlarının pek çoğunun sonunda doğru olduğunu gördüm. Bir taraftan Göztepe maçı, yarınki maç, Trabzonspor maçı. Bunları düşünerek karar vereceğim."
Kaynak: haberinburada
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