Vardar maçındaki görüntü Fenerbahçelileri üzdü. 2 gün sonraki Trabzonspor maçı daha da kritik hale geldi.

Göztepe karşısında lige 1 puan ile başlayan Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Trabzonspor maçını kazanamazsa ligde de zor günler yaşayacak. Bunun farkında olan camiada, teknik heyet Vardar maçının sonucuna hala inanamıyor.

OZAN TUFAN, HASAN ALİ VE KAMENI KULÜBEYE

Graz maçında ve dün de Vardar karşısında ıslıklanan ve ayağına her top gelişinde protesto edilen futbolcular Ozan ve Hasan Ali'nin Trabzonspor'a karşı ilk 11'de oynaması zor.

Teknik heyetin bu riski göz önünde bulunduracağı ve Hasan Ali'nin yerine İsmail Köybaşı'na sol bekte görev vereceği öğrenildi. Neustadter, Skrtel ile yeniden ikili olacak ve Mehmet Topal asıl görev alanına dönecek.

SOLDADO 11'DE OLACAK

Göztepe maçında hatalı gol yediği için Vardar karşısında dinlendirilen Volkan, Üsküp'te 2 gole engel olamayan Kameni'den kaleyi devralacak.

Soldado ise bu kez ilk 11'de başlayacak.

Kaynak: haberinburada