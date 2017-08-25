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AYKUT KOCAMAN, VARDAR MAÇINDAN SONRA İLK KEZ KONUŞTU: GEREKLİ TAMİRATI YAPACAĞIZ


Aykut Kocaman, Vardar Maçından Sonra İlk Kez Konuştu: Gerekli Tamiratı Yapacağız
Tarih : 25 Ağustos 2017, 14:30
Puan Ver : Aykut Kocaman, Vardar Maçından Sonra İlk Kez Konuştu: Gerekli Tamiratı Yapacağız(10/10)6

Fenerbahçe'nin Vardar'a elendiği maçın ardından basın toplantısında kısa bir açıklama yapan ve gazetecilerden soru almayan Aykut Kocaman konuyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları;

"KONUŞMAKTAN İMTİNA ETMEM"

"Çok istediğimiz bir maçın ardından, hayal kırıklığı duygusu ağır bastı. Aslında söyleyecek çok fazla bir şey de yoktu, her şey ortadaydı. Takım olarak çok arzu etmemize rağmen, sahada konuşamadık, kırılma anlarını lehimize çeviremedik. Fenerbahçe tarihinin en zor dönemlerinde, gerekli açıklamaları yapmış birisi olarak konuşmaktan imtina etmeyeceğimi biliyorsunuz..

"GEREKLİ TAMİRATI YAPACAĞIZ"

Oraya soru sormaya gelen basın mensubu arkadaşlarıma her zaman saygı duydum. Hayatta olduğu gibi futbolda bazen kelimelerle anlatılamayacak zamanlar oluyor. Bugün yeni bir gün başladı. Şimdi gerekli tamiratı yapacağız, daha önce de yaptık, kimsenin şüphesi olmasın."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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