Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-1 kazandıkları ve tur atladıkları Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

"SON DERECE ARZULU BİR TAKIM VARDI"

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları:

"Bütün olarak değerlendirmek gerekirse benim gördüğüm son derece arzulu bir takım vardı. İlk maçın skorunu düşünmeden tatlı rekabeti zorlayan bir takım vardı. Bunun farklı grupla yapıldığını görmek benim için sevindirici oldu. Bunu lige ve kupaya yansıtmak arzumuz. Aatif böyle bir oyuncu olduğu için burada. Aatif gibi her oyuncu futbolda bazı tekniklere sahip olduğu için burada. Aatif şu anda doğru oynuyor. Sadece Aatif için değil her oyuncu doğru olduğu için avantaj var. Fiziksel olarak bilinen bir oyuncu, teknik kalitesi şut seviye yüksek. İnanılmaz yükselişte olduğunu düşünmüyorum. 8 tane resmi maç oynadık. Mağlup olduğumuz Akhisar maçından sonra 2 tane kupada maç oynadık. Fenerbahçe'nin olacağı yer burası. Bu seviyede devam edersek bazı şeylerden bahsedebiliriz. Karabükspor ve Konyaspor maçından sonra ağzımız dolu dolu bir şeyler söylememiz lazım." ifadelerini kullandı.

"PERSIE'NİN OLMAMASI TAMAMEN KADRO SEÇİMİ"

"Transfer en zor soru. Sezon başında dediklerimde yarar var. Bütün oyuncularım çok değerli. İlk önce oyuncu grubunu değerlendirmek. İkinci büyük transfer taraftar. Üçüncüsü son iki haftayı kayıpsız geçerek sakin kafayla çalışabiliriz. Sezon başı bunu yapamamıştık. Devre arasında transfer yapılabilir. Yerli transferinde bazı kriterler var. Yabancı transferi daha kolay. Persie'nin olmaması tamamen kadro seçimi. Ancak Persie'yle ilgili konuşurken hem takım hem kendisiyle ilgili sıkıntı yaratmak istemem. Önümüzdeki günleri kendisiyle konuşmamız daha uygun olacaktır. Buradan cevap vermenin anlamı yok."

Kaynak: haberinburada